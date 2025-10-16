Bibliotheken: Die Bibliothek EasyAndFastGUI zum Erstellen von grafischen Interfaces - Seite 43
Nach dem Update Build 5120 funktionieren die Tabellen nicht mehr - Kopfzeilen und Daten werden nach links verschoben, man kann nichts mehr verstehen.
Wahrscheinlich wegen der strikten Trennung von char/uchar und int/uint, die von MQ eingeführt wurde, gibt es einige Verwirrung in den Bibliothekscodes, die unmöglich zu entwirren ist.
Wer auf dieses Problem gestoßen ist und es erfolgreich gelöst hat, schreibe bitte zurück.
Ich habe meine Projekte mit der Bibliothek überprüft und es scheint zu funktionieren. Aber ich musste etwas nachbessern - die Typen von int auf uint ändern, damit die Warnungen nicht so stark sind. Infolgedessen erschienen Warnungen dieser Art in einem Projekt:
Und das ist schon schlimmer. Es bedeutet, dass einige Prüfungen nicht korrekt funktionieren, was sich auf die angegebene Funktionalität auswirken kann. Kurz gesagt, wir müssen uns durch die Bibliographie wühlen, und das ist bereits eine ernsthafte Arbeit )).
Ich habe eine Änderung in der Bibliothek vorgenommen, die ich in der Methode CPicturesSlider::CreatePictures(void) mit der Funktion ResourceReadImage("::: "+m_file_path[i],image_data,x_size,y_size)) hatte, aber das hat das Problem nicht behoben.
Der Compiler gibt keine anderen Fehler aus, die Situation ist also ziemlich festgefahren.
Gibt es eine Möglichkeit, die Hintergrund- und Textfarbe einer ComboBox zu ändern?
Hallo, ich habe die Tabellen in den Beispielen getestet, nachdem ich einige Dinge korrigiert habe, und bis jetzt scheinen sie in Ordnung zu sein. Keine Fehler oder Warnungen.
Sind das die 5 Testdateien, die in dem Link ( https://www.mql5.com/de/code/19703#) enthalten sind ? Könnten Sie sie mir zusenden oder mir zeigen, wie ich sie finden kann? In diesem Bibliothekslink werden die Beispiele nicht zum Download angeboten. Und das einzige EAF dort ist leer.
Hallo, wie bekomme ich Ihre EasyAndFastGUI v2.0, da ich den Download nicht im MT5 Marktplatz finden kann.
https://www.mql5.com/de/code/19703
https://www.mql5.com/de/code/19703
Hallo, ich kann nur die v1.0 Version von diesem, wie die v2.0 Version des Inhalts herunterladen, die v2.0 Link hat keine relevanten Inhalte ah!
Fragen Sie den Autor, der angegebene Link im Artikel ist defekt.
Es scheint, dass irgendwann einmal die Version 2.0 auf dem Markt verfügbar war, wie der Autor in der Beschreibung angibt.
Sie ist jedoch nicht mehr verfügbar, es ist also kein Fehler Ihrerseits; sie ist einfach nicht mehr verfügbar. Wie Eleni erwähnte, wenden Sie sich bitte an den Autor (senden Sie ihm eine private Nachricht).