Bibliotheken: Die Bibliothek EasyAndFastGUI zum Erstellen von grafischen Interfaces - Seite 44

Neuer Kommentar
 
Miguel Angel Vico Alba #:

Es scheint, dass die Version 2.0 einst auf dem Markt verfügbar war, wie der Autor in der Beschreibung angibt.

Sie ist jedoch nicht mehr verfügbar, es liegt also kein Fehler Ihrerseits vor; sie ist einfach nicht mehr verfügbar. Wie Eleni erwähnte, wenden Sie sich bitte an den Autor (senden Sie eine private Nachricht).

Sie können ihn (den Autor) über Telegramm erreichen

tol64 💎
tol64 💎
  • t.me
You can contact @tol64 right away.
 
Mateus Cerqueira Lopes #:

Sie können ihn (den Autor) auf Telegramm erreichen

Ist dies das offizielle Telegramm von Anatoli?

Sind Sie sicher?

 
Kann mir jemand helfen? Ich muss das Bild oder die Farbe der Inkrement- und Dekrement-Schaltflächen in einem TextEdit ändern, aber ich kann den Zeiger nicht finden, der mir Zugang zu dieser Änderung gibt. Ich habe versucht, "btnInc.IconFile()" zu verwenden, aber es hat nicht funktioniert.

void CProgram::EstilizarTextEdit(CTextEdit &textEdit)
{
   // Obtém ponteiros dos subcomponentes
   CTextBox *entry   = textEdit.GetTextBoxPointer();
   CButton  *btnInc  = textEdit.GetIncButtonPointer();
   CButton  *btnDec  = textEdit.GetDecButtonPointer();

   ---------- Estilo da caixa de texto ----------
   entry.LabelColor(clrBlack);
   entry.BackColor(clrWhite);
   entry.BorderColor(clrSilver);

   // ---------- Botão de incremento ----------
   btnInc.BackColor(clrWhite);
   btnInc.BackColorHover(clrLightGray);
   btnInc.BorderColor(clrSilver);
   btnInc.BorderColorHover(clrDarkGray);

   // ---------- Botão de decremento ----------
   btnDec.BackColor(clrWhite);
   btnDec.BackColorHover(clrLightGray);
   btnDec.BorderColor(clrSilver);
   btnDec.BorderColorHover(clrDarkGray);
}
 
@Arturo Hugo Ninamango #Ist das ein offizielles Telegramm von Anatoli? Sind Sie sicher?

Wenn Sie Anatoils Profilseite besucht hätten, hätten Sie es dort gesehen, was auch angesichts des eigenen Benutzernamens"tol64" offensichtlich ist ...

Anatoli Kazharski - tol64 - Trader's profile
Anatoli Kazharski - tol64 - Trader's profile
  • 2024.09.21
  • www.mql5.com
Trader's profile
 
Tiago Silvano Souza Felipe #:
Kann mir jemand helfen? Ich muss das Bild oder die Farbe der Inkrement- und Dekrement-Schaltflächen in einem TextEdit ändern, aber ich kann den Zeiger nicht finden, der mir Zugang zu dieser Änderung gibt. Ich habe versucht, "btnInc.IconFile()" zu verwenden, aber es hat nicht funktioniert.

Versuchen Sie, diese Zeilen hinzuzufügen

void CProgram::EstilizarTextEdit(CTextEdit &textEdit)
{
   // Obtém ponteiros dos subcomponentes
   CTextBox *entry   = textEdit.GetTextBoxPointer();
   CButton  *btnInc  = textEdit.GetIncButtonPointer();
   CButton  *btnDec  = textEdit.GetDecButtonPointer();

   ---------- Estilo da caixa de texto ----------
   entry.LabelColor(clrBlack);
   entry.BackColor(clrWhite);
   entry.BorderColor(clrSilver);

   // ---------- Botão de incremento ----------
   btnInc.IsStaticColors(true);   // > Versuchen Sie dies...
   
   btnInc.BackColor(clrWhite);
   btnInc.BackColorHover(clrLightGray);
   btnInc.BorderColor(clrSilver);
   btnInc.BorderColorHover(clrDarkGray);

   // ---------- Botão de decremento ----------
   btnDec.IsStaticColors(true);   // > Versuchen Sie dies...
   
   btnDec.BackColor(clrWhite);
   btnDec.BackColorHover(clrLightGray);
   btnDec.BorderColor(clrSilver);
   btnDec.BorderColorHover(clrDarkGray);
}


Wenn es bei Ihnen in diesem Abschnitt nicht funktioniert, versuchen Sie es, bevor Sie das Steuerelement erstellen.



 
Fernando Carreiro #:

Wenn Sie die Profilseite von Anatoil besucht hätten, hätten Sie es dort gesehen, was auch angesichts des Benutzernamens"tol64" offensichtlich ist ...

Nun, Sir, ich hatte einige Zweifel, weil ich Ihnen geschrieben habe, aber keine Antwort erhalten habe...

 
Arturo Hugo Ninamango #:

Versuchen Sie, diese Zeilen hinzuzufügen


Wenn es bei Ihnen in diesem Abschnitt nicht funktioniert, versuchen Sie es, bevor Sie das Steuerelement erstellen.



Danke für die Antwort, aber diese "IsStaticColors"-Methode gibt es in keiner Klasse. Ich habe die neueste Version der Bibliothek.

 
Tiago Silvano Souza Felipe # :
Danke für die Antwort, aber diese Methode "IsStaticColors" existiert in keiner Klasse. Ich habe die neueste Version der Bibliothek.

Ich habe auch die neueste Version der Bibliothek und halten Sie es für die neueste Version von MT5 aktualisiert, ich habe nicht getestet, dies auf MT4 aber für MT5 es ist voll funktionsfähig.

 
Arturo Hugo Ninamango #:

Ich habe auch die neueste Version der Bibliothek und halte sie für die neueste Version von MT5 aktualisiert, ich habe nicht getestet, diese auf MT4 aber für MT5 ist es voll funktionsfähig.

Entschuldigung, vielleicht habe ich es nicht richtig erklärt. Ich kann die Hintergrundfarbe ändern, aber ich muss die Pfeilfarbe ändern. Seine Standardfarbe ist dunkel, und er verschwindet, wenn ich die Hintergrundfarbe für die Inkrement-Schaltfläche auf dunkel ändere. Tafel 1 Tafel 2

void CProgram::EstilizarTextEdit(CTextEdit &textEdit)
{
   // Campo principal (Botão do ComboBox)
   CTextBox *entry   = textEdit.GetTextBoxPointer();
   
   entry.LabelColor(            corEntryTexto);
   entry.LabelColorHover(       corEntryTextoHover);
   entry.LabelColorPressed(     corEntryTextoPress);
   entry.BackColor(             corEntryFundo);
   entry.BackColorHover(        corEntryFundoHover);
   entry.BackColorPressed(      corEntryFundoPress);
   entry.BorderColor(           corEntryBorda);
   entry.BorderColorHover(      corEntryBordaHover);
   entry.BorderColorPressed(    corEntryTextoPress);     // se o componente suportar

   CButton *btnInc = textEdit.GetIncButtonPointer();
   CButton *btnDec = textEdit.GetDecButtonPointer();

   // Botões de incremento e decremento 
   btnInc.BackColor(        clrWhite);
   btnInc.BackColorHover(   corBtnScrollFundoHover);
   btnInc.BorderColor(      corEntryFundo);
   btnInc.BorderColorHover( corBtnScrollBordaHover);

   btnDec.BackColor(        clrYellow);
   btnDec.BackColorHover(   corBtnScrollFundoHover);
   btnDec.BorderColor(      corEntryFundo);
   btnDec.BorderColorHover( corBtnScrollBordaHover);
}
 
Tiago Silvano Souza Felipe # :

Entschuldigung, vielleicht habe ich es nicht richtig erklärt. Ich kann die Hintergrundfarbe ändern, aber ich muss die Farbe des Pfeils ändern. Seine Standardfarbe ist dunkel, und er verschwindet, wenn ich die Hintergrundfarbe für die Schaltfläche "Inkrement" auf dunkel ändere 


m_txt_sl_dinero.GetIncButtonPointer().BackColor(clrGreen);
m_txt_sl_dinero.GetIncButtonPointer().BackColorHover(clrOrange);
m_txt_sl_dinero.GetIncButtonPointer().IconFile(RECURSOS_RUTA_IMAGENES + "arrow_up.bmp");
  
m_txt_sl_dinero.GetDecButtonPointer().BackColor(clrCyan);
m_txt_sl_dinero.GetDecButtonPointer().BackColorHover(clrBlueViolet);
m_txt_sl_dinero.GetDecButtonPointer().IconFile(RECURSOS_RUTA_IMAGENES + "arrow_down.bmp");



1...373839404142434445
Neuer Kommentar