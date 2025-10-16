Bibliotheken: Die Bibliothek EasyAndFastGUI zum Erstellen von grafischen Interfaces - Seite 44
Es scheint, dass die Version 2.0 einst auf dem Markt verfügbar war, wie der Autor in der Beschreibung angibt.
Sie ist jedoch nicht mehr verfügbar, es liegt also kein Fehler Ihrerseits vor; sie ist einfach nicht mehr verfügbar. Wie Eleni erwähnte, wenden Sie sich bitte an den Autor (senden Sie eine private Nachricht).
Ist dies das offizielle Telegramm von Anatoli?
Sind Sie sicher?
Wenn Sie Anatoils Profilseite besucht hätten, hätten Sie es dort gesehen, was auch angesichts des eigenen Benutzernamens"tol64" offensichtlich ist ...
Kann mir jemand helfen? Ich muss das Bild oder die Farbe der Inkrement- und Dekrement-Schaltflächen in einem TextEdit ändern, aber ich kann den Zeiger nicht finden, der mir Zugang zu dieser Änderung gibt. Ich habe versucht, "btnInc.IconFile()" zu verwenden, aber es hat nicht funktioniert.
Versuchen Sie, diese Zeilen hinzuzufügen
Wenn es bei Ihnen in diesem Abschnitt nicht funktioniert, versuchen Sie es, bevor Sie das Steuerelement erstellen.
Nun, Sir, ich hatte einige Zweifel, weil ich Ihnen geschrieben habe, aber keine Antwort erhalten habe...
Danke für die Antwort, aber diese "IsStaticColors"-Methode gibt es in keiner Klasse. Ich habe die neueste Version der Bibliothek.
Ich habe auch die neueste Version der Bibliothek und halten Sie es für die neueste Version von MT5 aktualisiert, ich habe nicht getestet, dies auf MT4 aber für MT5 es ist voll funktionsfähig.
Entschuldigung, vielleicht habe ich es nicht richtig erklärt. Ich kann die Hintergrundfarbe ändern, aber ich muss die Pfeilfarbe ändern. Seine Standardfarbe ist dunkel, und er verschwindet, wenn ich die Hintergrundfarbe für die Inkrement-Schaltfläche auf dunkel ändere.