Perfekt! Danke, mein Freund.

 
Nach dem Update Build 5120 funktionieren die Tabellen nicht mehr - Kopfzeilen und Daten werden nach links verschoben, man kann nichts mehr verstehen.

Wahrscheinlich wegen der strikten Trennung von char/uchar und int/uint, die von MQ eingeführt wurde, gibt es einige Verwirrung in den Bibliothekscodes, die unmöglich zu entwirren ist.

Wer auf dieses Problem gestoßen ist und es erfolgreich gelöst hat, schreibe bitte zurück.


Haben Sie das Problem gelöst? Ich hatte vor einigen Monaten ähnliche Probleme, aber sie scheinen mit der Bildschirmauflösung und/oder dem Kabel zusammenzuhängen, das zum Anschluss eines externen Monitors verwendet wird.
Lassen Sie mich wissen, ob Sie das Problem lösen konnten.

 
Ich habe auch die neueste Version der Bibliothek und halte sie für die neueste Version von MT5 aktualisiert, ich habe nicht getestet, diese auf MT4 aber für MT5 ist es voll funktionsfähig.

Guten Tag, bitte teilen Sie die Dateien von Ihrem Include, Bilder usw. für diese Bibliothek.
 
Entschuldigung, aber könnten Sie mir zeigen, wie Sie den Pfad verwenden, um das Bild zu finden? Wenn ich das Panel lade, erscheint ein Ausdruck, dass das Bild nicht geladen werden konnte. Das ist seltsam, denn ich habe den Pfad auf verschiedene Arten festgelegt, und keine davon hat funktioniert. Die Bilder befinden sich im Ordner MQL5/Images.

#resource "\\Images\\SpinInc.bmp"
#resource "\\Images\\SpinDec.bmp"

Beispiel
void CProgram::EstilizarTextEdit(CTextEdit &textEdit)
{
   // Campo principal (Botão do ComboBox)
   CTextBox *entry  = textEdit.GetTextBoxPointer();
   CButton  *btnInc = textEdit.GetIncButtonPointer();
   CButton  *btnDec = textEdit.GetDecButtonPointer();
   
   entry.LabelColor(            corEntryTexto);
   entry.LabelColorHover(       corEntryTextoHover);
   entry.LabelColorPressed(     corEntryTextoPress);
   entry.BackColor(             corEntryFundo);
   entry.BackColorHover(        corEntryFundoHover);
   entry.BackColorPressed(      corEntryFundoPress);
   entry.BorderColor(           corEntryBorda);
   entry.BorderColorHover(      corEntryBordaHover);
   entry.BorderColorPressed(    corEntryTextoPress); 

   // Botões de incremento e decremento 
   btnInc.BackColor(        corEntryFundo);
   btnInc.BackColorHover(   corBtnScrollFundoHover);
   btnInc.BorderColor(      corEntryFundo);
   btnInc.BorderColorHover( corBtnScrollBordaHover);   
   btnInc.IconFile("::Images\\SpinInc.bmp");
   
   btnDec.BackColor(        corEntryFundo);
   btnDec.BackColorHover(   corBtnScrollFundoHover);
   btnDec.BorderColor(      corEntryFundo);
   btnDec.BorderColorHover( corBtnScrollBordaHover);
   btnDec.IconFile("::Images\\SpinDec.bmp");  
}
 
Der Link zur Bibliothek EasyAndFastGUI v2.0fehlt. Wie kann ich sie bekommen? Kann jemand helfen? Danke!
 
Es gibt keinen Link zur EasyAndFastGUI v2.0 Bibliothek . Wie kann ich sie bekommen? Kann mir jemand helfen? Danke!
Sie war bezahlt. Der Autor schrieb, dass er sie auf Wunsch seines Arbeitgebers vom Verkauf zurückgezogen hat.
