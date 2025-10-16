Bibliotheken: Die Bibliothek EasyAndFastGUI zum Erstellen von grafischen Interfaces - Seite 45
Perfekt! Danke, mein Freund.
Nach dem Update Build 5120 funktionieren die Tabellen nicht mehr - Kopfzeilen und Daten werden nach links verschoben, man kann nichts mehr verstehen.
Wahrscheinlich wegen der strikten Trennung von char/uchar und int/uint, die von MQ eingeführt wurde, gibt es einige Verwirrung in den Bibliothekscodes, die unmöglich zu entwirren ist.
Wer auf dieses Problem gestoßen ist und es erfolgreich gelöst hat, schreibe bitte zurück.
Haben Sie das Problem gelöst? Ich hatte vor einigen Monaten ähnliche Probleme, aber sie scheinen mit der Bildschirmauflösung und/oder dem Kabel zusammenzuhängen, das zum Anschluss eines externen Monitors verwendet wird.
Lassen Sie mich wissen, ob Sie das Problem lösen konnten.
Ich habe auch die neueste Version der Bibliothek und halte sie für die neueste Version von MT5 aktualisiert, ich habe nicht getestet, diese auf MT4 aber für MT5 ist es voll funktionsfähig.
Entschuldigung, aber könnten Sie mir zeigen, wie Sie den Pfad verwenden, um das Bild zu finden? Wenn ich das Panel lade, erscheint ein Ausdruck, dass das Bild nicht geladen werden konnte. Das ist seltsam, denn ich habe den Pfad auf verschiedene Arten festgelegt, und keine davon hat funktioniert. Die Bilder befinden sich im Ordner MQL5/Images.
Es gibt keinen Link zur EasyAndFastGUI v2.0 Bibliothek . Wie kann ich sie bekommen? Kann mir jemand helfen? Danke!