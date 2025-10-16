Bibliotheken: Die Bibliothek EasyAndFastGUI zum Erstellen von grafischen Interfaces - Seite 42
Ich möchte die neueste Version herunterladen - EasyAndFastGUI v2.0. Bitte teilen Sie mir mit, wie ich sie herunterladen kann. Ich habe es im Market Place versucht, aber es ist nicht verfügbar. Jede Hilfe wird sehr geschätzt werden.
Hallo, ich bin nicht sicher, ob dieser Artikel noch in Gebrauch ist. Zunächst einmal vielen Dank an Anatoli für seine großartige Gesamtarbeit.
Jedenfalls kämpfe ich damit, eine funktionierende Version zu installieren. Ich erhalte ständig Fehler wie doppelte Deklarationen von const oder doppelte Deklarationen von Variablen und Enumerationen. Ich denke, es hat etwas mit doppelten <include ...> zu tun.
Ich habe Build 16 und die neueste Version aus dem Artikel"https://www.mql5.com/de/code/19703" ausprobiert.
Wie kann ich das Problem lösen und wo kann ich eine Version bekommen, die endlich funktioniert?
Vielen Dank im Voraus für jede Hilfe.
@Anatoli Kazharski
Anatoly, gibt es ein Gruppierungselement in der veröffentlichten Version?
@Anatoli Kazharski
Anatoly, gibt es ein Gruppierungselement in der veröffentlichten Version?
Ich werde die CFrame-Klasse selbst beantworten
Nach dem Update Build 5120 funktionieren die Tabellen nicht mehr - Kopfzeilen und Daten werden nach links verschoben, nichts ist mehr zu verstehen.
Wahrscheinlich wegen der strikten Trennung von char/uchar und int/uint, die von MQ eingeführt wurde, gibt es einige Verwirrung in den Bibliothekscodes, die unmöglich zu entwirren ist.
Wer auf dieses Problem gestoßen ist und es erfolgreich gelöst hat, schreibe bitte zurück.