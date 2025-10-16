Bibliotheken: Die Bibliothek EasyAndFastGUI zum Erstellen von grafischen Interfaces - Seite 42

Ich kann die Transparenz für das Fenster selbst einstellen, aber die Elemente darin bleiben im Hintergrund. Gibt es eine Möglichkeit, auch sie transparent zu machen?
 
Hallo, liebe Community-Mitglieder,
Ich möchte die neueste Version herunterladen - EasyAndFastGUI v2.0. Bitte teilen Sie mir mit, wie ich sie herunterladen kann. Ich habe es im Market Place versucht, aber es ist nicht verfügbar. Jede Hilfe wird sehr geschätzt werden.
 

Hallo, ich bin nicht sicher, ob dieser Artikel noch in Gebrauch ist. Zunächst einmal vielen Dank an Anatoli für seine großartige Gesamtarbeit.

Jedenfalls kämpfe ich damit, eine funktionierende Version zu installieren. Ich erhalte ständig Fehler wie doppelte Deklarationen von const oder doppelte Deklarationen von Variablen und Enumerationen. Ich denke, es hat etwas mit doppelten <include ...> zu tun.

Ich habe Build 16 und die neueste Version aus dem Artikel"https://www.mql5.com/de/code/19703" ausprobiert.

Wie kann ich das Problem lösen und wo kann ich eine Version bekommen, die endlich funktioniert?

Vielen Dank im Voraus für jede Hilfe.

Hallo @tol64 Anatoli, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich schätze deine Arbeit sehr. Ich möchte etwas wirklich Wichtiges über deine Arbeit sagen. Ob du sie verkaufen willst oder nicht, lass uns unter vier Augen reden, ich habe etwas Wichtiges mit dir zu teilen. Ich habe dir eine Freundschaftsanfrage geschickt. Ich freue mich darauf, mit Ihnen zu sprechen. Danke und wirklich geschätzt.
 

@Anatoli Kazharski
Anatoly, gibt es ein Gruppierungselement in der veröffentlichten Version?

Beispiel

Ich werde die CFrame-Klasse selbst beantworten

 
Lieber Anatoli, ist dies die neueste Version der Bibliothek? Ich danke dir.
 
Der Link zum Markt in der Artikelbeschreibung funktioniert nicht
 
Es war sehr nützlich, wenn eine Bibliothek mit Dokumentation gekauft wurde
 

Nach dem Update Build 5120 funktionieren die Tabellen nicht mehr - Kopfzeilen und Daten werden nach links verschoben, nichts ist mehr zu verstehen.

Wahrscheinlich wegen der strikten Trennung von char/uchar und int/uint, die von MQ eingeführt wurde, gibt es einige Verwirrung in den Bibliothekscodes, die unmöglich zu entwirren ist.

Wer auf dieses Problem gestoßen ist und es erfolgreich gelöst hat, schreibe bitte zurück.


