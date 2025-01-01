DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardMatematicheStatisticheDistribuzione EsponenzialeMathCumulativeDistributionExponential 

MathCumulativeDistributionExponential

Calcola la funzione di distribuzione esponenziale della probabilità con parametro MU per una variabile casuale X. In caso di errore restituisce NaN.

double  MathCumulativeDistributionExponential(
   const double  x,             // valore di variabile random
   const double  mu,            // parametro della distribuzione (valore atteso)
   const bool    tail,          // flag di calcolo, se true, allora viene calcolata la probabilità della variabile random non eccedente x
   const bool    log_mode,      // calcola il logaritmo del valore, se log_mode=true, allora viene restituito il logaritmo naturale della probabilità
   int&          error_code     // variabile per memorizzare il codice errore
   );

Calcola la funzione di distribuzione esponenziale della probabilità con parametro MU per una variabile casuale X. In caso di errore restituisce NaN.

double  MathCumulativeDistributionExponential(
   const double  x,             // valore di variabile random
   const double  mu,            // parametro della distribuzione (valore atteso)
   int&          error_code     // variabile per memorizzare il codice errore
   );

Calcola la funzione di distribuzione di probabilità esponenziale con parametro MU per una serie di variabili casuali x[ ]. In caso di errore restituisce false. Analogo di pexp() in R.

bool  MathCumulativeDistributionExponential(
   const double& x[],            // array con i valori della variabile random
   const double  mu,             // parametro della distribuzione (valore atteso)
   const bool    tail,           // flag di calcolo, se true, allora viene calcolata la probabilità della variabile random non eccedente x
   const bool    log_mode,       // flag di calcolo del logaritmo del valore, se log_mode=true, allora viene calcolato il logaritmo naturale della probabilità
   double&       result[]        // array per i valori della funzione di probabilità
   );

Calcola la funzione di distribuzione di probabilità esponenziale con parametro MU per una serie di variabili casuali x[ ]. In caso di errore restituisce false.

bool  MathCumulativeDistributionExponential(
   const double& x[],            // array con i valori della variabile random
   const double  mu,             // parametro della distribuzione (valore atteso)
   double&       result[]        // array per i valori della funzione di probabilità
   );

Parametri

x

[in]  Valore della variabile random.

x[]

[in]  Array con i valori della variabile random.

mu

[in]  Parametro della distribuzione (valore atteso).

tail

[in]  Flag di calcolo. Se true, allora viene calcolata la probabilità di variabile casuale non superiore x.

log_mode

[in] Flag per calcolare il logaritmo del valore. Se log_mode=true, allora viene calcolato il logaritmo naturale della probabilità.

error_code

[out] variabile per memorizzare il codice di errore.

result[]

[out] Array per i valori della funzione di probabilità.