MathCumulativeDistributionExponential

Calcule la fonction de distribution exponentielle de probabilités avec le paramètre mu pour une variable aléatoire x. En cas d'erreur, retourne NaN.

double MathCumulativeDistributionExponential(

const double x,

const double mu,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathCumulativeDistributionExponential(

const double x,

const double mu,

int& error_code

);

Calcule la fonction de distribution exponentielle de probabilités avec le paramètre mu pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à pexp() dans R.

bool MathCumulativeDistributionExponential(

const double& x[],

const double mu,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

bool MathCumulativeDistributionExponential(

const double& x[],

const double mu,

double& result[]

);

Paramètres

x

[in] Valeur de la variable aléatoire.

x[]

[in] Tableau des valeurs de la variable aléatoire.

mu

[in] Paramètre de la distribution (valeur attendue).

tail

[in] Flag de calcul. Si true, alors la probabilité de la variable aléatoire ne dépassant pas x est calculée.

log_mode

[in] Flag pour calculer le logarithme de la valeur. Si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la probabilité est calculé.

error_code

[out] Variable pour stocker le code d'erreur.

result[]

[out] Tableau de valeurs de la fonction de probabilité.