Référence MQL5 Bibliothèque Standard Mathematiques Statistiques Distribution exponentielle MathCumulativeDistributionExponential 

MathCumulativeDistributionExponential

Calcule la fonction de distribution exponentielle de probabilités avec le paramètre mu pour une variable aléatoire x. En cas d'erreur, retourne NaN.

double  MathCumulativeDistributionExponential(
   const double  x,             // valeur de la variable aléatoire
   const double  mu,            // paramètre de la distribution (valeur attendue)
   const bool    tail,          // flag de calcul, si true, alors la probabilité de la variable aléatoire ne dépassant pas x est calculée
   const bool    log_mode,       // calcule le logarithme de la valeur, si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la probabilité est retourné
   int&          error_code     // variable stockant le code d'erreur
   );

double  MathCumulativeDistributionExponential(
   const double  x,             // valeur de la variable aléatoire
   const double  mu,            // paramètre de la distribution (valeur attendue)
   int&          error_code     // variable stockant le code d'erreur
   );

Calcule la fonction de distribution exponentielle de probabilités avec le paramètre mu pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à pexp() dans R.

bool  MathCumulativeDistributionExponential(
   const double& x[],            // tableau de valeurs de la variable aléatoire
   const double  mu,             // paramètre de la distribution (valeur attendue)
   const bool    tail,           // flag de calcul, si true, alors la probabilité que la variable aléatoire n'excéde pas x est calculée
   const bool    log_mode,       // flag pour calculer le logarithme de la valeur, si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la probabilité est calculé
   double&       result[]        // tableau de valeurs de la fonction de probabilité
   );

Calcule la fonction de distribution exponentielle de probabilités avec le paramètre mu pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false.

bool  MathCumulativeDistributionExponential(
   const double& x[],            // tableau de valeurs de la variable aléatoire
   const double  mu,             // paramètre de la distribution (valeur attendue)
   double&       result[]        // tableau de valeurs de la fonction de probabilité
   );

Paramètres

x

[in]  Valeur de la variable aléatoire.

x[]

[in]  Tableau des valeurs de la variable aléatoire.

mu

[in]  Paramètre de la distribution (valeur attendue).

tail

[in]  Flag de calcul. Si true, alors la probabilité de la variable aléatoire ne dépassant pas x est calculée.

log_mode

[in]  Flag pour calculer le logarithme de la valeur. Si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la probabilité est calculé.

error_code

[out]  Variable pour stocker le code d'erreur.

result[]

[out]  Tableau de valeurs de la fonction de probabilité.