CRedBlackTree<T>Contains 

Stellt fest, ob der Rot-Schwarz-Baum das Element mit dem angegebenen Wert beinhaltet.

bool Contains(
    item     // der gesuchte Wert
   );

Parameter

item

[in]  Gesuchter Wert.

Rückgabewert

Gibt true zurück, wenn es ein Element mit dem angegebenen Wert im Rot-Schwarz-Baum gibt, andernfalls false.