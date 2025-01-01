Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekTemplate-Sammlungen von DatenCRedBlackTree<T>Contains AddCountRootContainsComparerTryGetMinTryGetMaxCopyToClearRemoveRemoveMinRemoveMaxFindFindMinFindMax Contains Stellt fest, ob der Rot-Schwarz-Baum das Element mit dem angegebenen Wert beinhaltet. bool Contains( T item // der gesuchte Wert ); Parameter item [in] Gesuchter Wert. Rückgabewert Gibt true zurück, wenn es ein Element mit dem angegebenen Wert im Rot-Schwarz-Baum gibt, andernfalls false. Root Comparer