Contains

Stellt fest, ob der Rot-Schwarz-Baum das Element mit dem angegebenen Wert beinhaltet.

bool Contains(

T item

);

Parameter

item

[in] Gesuchter Wert.

Rückgabewert

Gibt true zurück, wenn es ein Element mit dem angegebenen Wert im Rot-Schwarz-Baum gibt, andernfalls false.