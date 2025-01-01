DokumentationKategorien
Kopiert Elementen aus einem anderen Array ins angegebenen Array.

bool  AssignArray(
   const char&  src[]      // Quelle-Array 
   )

Parameter

src[]

[in]  Referenz auf das Quelle-Array.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Elementen nicht kopiert werden können.

Beispiel:

//--- example for CArrayChar::AssignArray(const char &[])
#include <Arrays\ArrayChar.mqh>
//---
char src[];
//---
void OnStart()
  {
   CArrayChar *array=new CArrayChar;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- assign another array
   if(!array.AssignArray(src))
     {
      printf("Array assigned error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- use array
   //--- . . .
   //--- delete array
   delete array;
  }

 