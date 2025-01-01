- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
AssignArray
Kopiert Elementen aus einem anderen Array ins angegebenen Array.
bool AssignArray(
Parameter
src[]
[in] Referenz auf das Quelle-Array.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Elementen nicht kopiert werden können.
Beispiel:
//--- example for CArrayChar::AssignArray(const char &[])