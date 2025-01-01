DokumentationKategorien
AddArray

Am Ende des Arrays fügt Elementen aus einem anderen Array hinzu.

bool  AddArray(
   const CArrayChar*  src      // Ein Zeiger auf die Quelle
   )

Parameter

src

[in]  Ein Zeiger auf die Instanz der CArrayChar-Klasse, die eine Quelle von Elementen für Hinzufügen ist.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Elementen nicht hinzugefügt werden können.

Beispiel:

//--- example for CArrayChar::AddArray(const CArrayChar*)
#include <Arrays\ArrayChar.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayChar *array=new CArrayChar;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- create source array
   CArrayChar *src=new CArrayChar;
   if(src==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- add source arrays elements
   //--- . . .
   //--- add another array
   if(!array.AddArray(src))
     {
      printf("Array addition error");
      delete src;
      delete array;
      return;
     }
   //--- delete source array
   delete src;
   //--- use array
   //--- . . .
   //--- delete array
   delete array;
  }