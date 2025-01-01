- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- InsertArray
- AssignArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
Shift
Verschiebt ein Element aus der angegebenen Array-Position an der angegebenen Verschiebung.
bool Shift(
Parameter
pos
[in] Die Position des verschobenen Elements im Array.
shift
[in] Verschiebung (ein positiver oder negativer Wert).
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn das Element nicht verschoben werden kann.
Beispiel:
//--- example for CArrayChar::Shift(int,int)