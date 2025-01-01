SearchGreatOrEqual

Sucht nach einem Element in einem sortierten Array, das größer als oder gleich dem Muster ist.

int SearchGreatOrEqual(

char element

) const

Parameter

element

[in] Element-Muster um im Array zu suchen.

Rückgabewert

Die Position des gefundenen Elements beim Erfolg, -1 - wenn kein Element gefunden ist.

Beispiel: