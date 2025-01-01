- Create
- OnEvent
- TotalView
- AddItem
- Select
- SelectByText
- SelectByValue
- Value
- CreateRow
- OnResize
- OnVScrollShow
- OnVScrollHide
- OnScrollLineDown
- OnScrollLineUp
- OnItemClick
- Redraw
- RowState
- CheckView
Erstellt einen Steuerelement CListView.
|
virtual bool Create(
Parameter
chart
[in] ID des Charts, auf dem ein Steuerelement erstellt wird.
name
[in] Der eindeutige Name des Steuerelements.
subwin
[in] Der Unterfenster des Charts, in dem ein Steuerelement erstellt wird.
x1
[in] Der Wert der X-Koordinate des oberen linken Punktes.
y1
[in] Der Wert der Y-Koordinate des oberen linken Punktes.
x2
[in] Der Wert der X-Koordinate des unten rechten Punktes.
y2
[in] Der Wert der Y-Koordinate des unten rechten Punktes.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.