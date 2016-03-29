CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Mindhero - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
899
Rating:
(6)
Veröffentlicht:
mindhero.mq4 (5.32 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Indikator Mindhero.


Mindhero

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8299

Tema_rlh Tema_rlh

Indikator Tema_rlh.

Natuseko Protrader 4H Strategy Natuseko Protrader 4H Strategy

Handelssymbol: verschiedene Zeitrahmen: H4 verwendete Indikatoren: EMA, SMA, MACD, RSI, Bollinger Bands, Parabolic SARS

MA_Gideon2 MA_Gideon2

Indikator MA_Gideon2.

Hemnina Hemnina

Indikator Hemnina. Er ist sehr zu empfehlen.