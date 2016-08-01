CodeBaseKategorien
Indikatoren

Trading hours - Indikator für den MetaTrader 4

Autor: Gilani

Der Indikator Trading hours.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7723

