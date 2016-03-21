Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Sweet_Spot_Extreme - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 666
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: Safari Traders , erstellt und optimiert durch transport_david
Berater Sweet Spot Extreme.
Berater Sweet Spot Extreme.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7601
I_Trend
Indikator ITrend.Terminator_v2.0
Berater Terminator. Nutzt "I_Trend and Support and Resistance.mq4".
Surefirething
Berater Surefirething.Suffic369
Berater suffic369.