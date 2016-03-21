Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Custom Aroon Up & Dn - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 735
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: rafcamara
Benutzerdefinierter Aroon Up & Dn Indikator.
Benutzerdefinierter Aroon Up & Dn Indikator.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7555
1_FISH
Indikator 1 FISHPriceVSwma
Indikator Price VSwma.
XprofuterDD & XprofuterOverlay
Zeichnet mögliche Preisentwicklung in den Chart.TZ-Breaktout-Z1
Indikator TZ-Breaktout-Z1.