Сжатие тиковых данных для хранения в компактном виде до 3,5 раз компактнее, чем .tcs файлы MQ. И для быстрой работы с ними, т.к. на чтение 3 байт тратится меньше времени, чем на 60 байт MqlTick структуры.

Доминирующая свеча - это набор из двух свечей, в котором фитили пересекаются друг с другом, но тела свечей либо направлены вверх, либо направлены вниз, либо равны.