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MACD Histogram MC - индикатор для MetaTrader 5
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1. Определение:
Гистограмма MACD (MACD-H) - это компонент гистограммы индикатора MACD, представляющий собой разницу между линией MACD и сигнальной линией. Формула: MACD Histogram = Линия MACD - Сигнальная линия .
2. Основное значение:
Измеряет импульс тренда, показывая, ускоряется или замедляется тренд.
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Бары удлиняются и находятся выше нулевой линии: Покупательский импульс усиливается.
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Бары удлиняются и опускаются ниже нулевой линии: Усиливается импульс на продажу.
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Бары укорачиваются: Моментум ослабевает, предупреждая о возможном развороте тренда или консолидации.
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Бары пересекают нулевую линию: Сигнализирует о точке пересечения линии MACD и сигнальной линии.
Примечание: Гистограмма MACD является мощным сигнальным фильтром, но для достижения оптимальных результатов ее следует сочетать с другими индикаторами и анализом тренда.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/65050
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