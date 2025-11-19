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Индикаторы

MACD Histogram MC - индикатор для MetaTrader 5

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1. Определение:
Гистограмма MACD (MACD-H) - это компонент гистограммы индикатора MACD, представляющий собой разницу между линией MACD и сигнальной линией. Формула: MACD Histogram = Линия MACD - Сигнальная линия .

2. Основное значение:
Измеряет импульс тренда, показывая, ускоряется или замедляется тренд.

  • Бары удлиняются и находятся выше нулевой линии: Покупательский импульс усиливается.

  • Бары удлиняются и опускаются ниже нулевой линии: Усиливается импульс на продажу.

  • Бары укорачиваются: Моментум ослабевает, предупреждая о возможном развороте тренда или консолидации.

  • Бары пересекают нулевую линию: Сигнализирует о точке пересечения линии MACD и сигнальной линии.


Примечание: Гистограмма MACD является мощным сигнальным фильтром, но для достижения оптимальных результатов ее следует сочетать с другими индикаторами и анализом тренда.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/65050

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