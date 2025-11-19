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1.定义：
MACD 柱状图 (MACD-H) 是 MACD 指标的柱状图组成部分，表示 MACD 线与信号线之间的 差值 。计算公式 MACD Histogram = MACD 线 - 信号线.
2.核心含义 ：
衡量 趋势的动量 ，显示趋势是加速还是减速。
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柱状图延长并位于零线上方： 买入动能增强。
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拉长并低于零线的条形图： 卖出动能增强。
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柱状线缩短： 动量减弱，警告潜在趋势逆转或盘整。
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横穿零线： 表示 MACD 线与信号线之间的交叉点。
注意： MACD 柱状图是一个功能强大的信号过滤器，但应与其他指标和趋势分析相结合，才能获得最佳效果。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/65050
Dominant Candle
主导烛台是指两根烛台的烛芯相互交叉，但烛身要么向上跳空，要么向下跳空，要么相等。Counter Attack Candlestick
反攻烛台形态
KSU_martin
关闭马丁格尔交易Bollinger Bands Squeeze
它预示着市场低波动期即将结束，预示着价格将大幅波动。