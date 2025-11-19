1.定义：

MACD 柱状图 (MACD-H) 是 MACD 指标的柱状图组成部分，表示 MACD 线与信号线之间的 差值 。计算公式 MACD Histogram = MACD 线 - 信号线.

2.核心含义 ：

衡量 趋势的动量 ，显示趋势是加速还是减速。

柱状图延长并位于零线上方： 买入动能增强。

拉长并低于零线的条形图： 卖出动能增强。

柱状线缩短： 动量减弱，警告潜在趋势逆转或盘整。

横穿零线： 表示 MACD 线与信号线之间的交叉点。





注意： MACD 柱状图是一个功能强大的信号过滤器，但应与其他指标和趋势分析相结合，才能获得最佳效果。



