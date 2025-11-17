指标策略测试器选项有一个令人头疼的限制，因为它只能对一个指标进行可视化回溯测试模拟。

解决办法是建立一个加载指标的系统，并在选择可视模式时使用专家顾问策略测试器选项。

该系统允许同时测试多达四个指标，重点是查看一个指标与策略中另一个指标的权重，并直观地查看策略的执行情况。

软件的四个本地指标被用作默认输入，软件会自动理解这些路径。您可以测试自己的自定义指标，也可以使用自定义路径。



