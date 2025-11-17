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Indicator loader for strategy testing - MetaTrader 5EA
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指标策略测试器选项有一个令人头疼的限制，因为它只能对一个指标进行可视化回溯测试模拟。
解决办法是建立一个加载指标的系统，并在选择可视模式时使用专家顾问策略测试器选项。
该系统允许同时测试多达四个指标，重点是查看一个指标与策略中另一个指标的权重，并直观地查看策略的执行情况。
软件的四个本地指标被用作默认输入，软件会自动理解这些路径。您可以测试自己的自定义指标，也可以使用自定义路径。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/64995
Zigzag Custom Timeframe
这是经典的 "之 "字形，带有时间框架输入，可在 LTF 图表上显示 HTF "之 "字形Consolidation
该指标计算选定时段内的单向运动计数。
蜡烛图分析报告
该脚本可帮助交易者了解特定时期内蜡烛图的分布和广度，从而有助于做出交易决策，例如根据历史价值选择止盈或止损。Counter Attack Candlestick
反攻烛台形态