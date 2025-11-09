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OHLC Candles with Ask and Bid - MetaTrader 5脚本

Conor Mcnamara
Conor Mcnamara

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5 (4)
I started learning C programming in 2010. From there I picked up many languages.
I'm working on several indicator projects and EA concepts.
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这是一个蜡烛图，如果蜡烛图的最高价高于当前的最高价，则将蜡烛图的最高价连接到卖出价。买入价被认为总是与收盘价相同，但它也包含在逻辑中，因此如果蜡烛图的低点低于买入价，它就会与买入价相连。

卖出价总是高于买入价，因此以这种方式将蜡烛图与卖出价和买入价连接起来是合理的，而且不会隐藏价格和价差。卖出价线始终可以在图表上激活，但如果以这种方式查看，卖出价会更加明显。


普通 OHLC 图表：

正常 OHLC


带卖出价和买入价的 OHLC 图表：

显示卖出价的 OHLC 图表



由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/64697

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