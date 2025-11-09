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OHLC Candles with Ask and Bid - MetaTrader 5脚本
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这是一个蜡烛图，如果蜡烛图的最高价高于当前的最高价，则将蜡烛图的最高价连接到卖出价。买入价被认为总是与收盘价相同，但它也包含在逻辑中，因此如果蜡烛图的低点低于买入价，它就会与买入价相连。
卖出价总是高于买入价，因此以这种方式将蜡烛图与卖出价和买入价连接起来是合理的，而且不会隐藏价格和价差。卖出价线始终可以在图表上激活，但如果以这种方式查看，卖出价会更加明显。
普通 OHLC 图表：
带卖出价和买入价的 OHLC 图表：
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/64697
Custom Bollinger Bands
标准布林线指标，增加了平均值功能Geometric Moving Average
几何移动平均法的 MQL5 版本。
简单的三内图案_EA
当价格形成 "Three From Within "形态时进行交易的简单智能交易系统。OHLC Candles with extreme tick price tracking
这是 OHLC 烛台图，记录了每个新柱状图的最高卖出价和最低买入价。