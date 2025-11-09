这是一个蜡烛图，如果蜡烛图的最高价高于当前的最高价，则将蜡烛图的最高价连接到卖出价。买入价被认为总是与收盘价相同，但它也包含在逻辑中，因此如果蜡烛图的低点低于买入价，它就会与买入价相连。

卖出价总是高于买入价，因此以这种方式将蜡烛图与卖出价和买入价连接起来是合理的，而且不会隐藏价格和价差。卖出价线始终可以在图表上激活，但如果以这种方式查看，卖出价会更加明显。





普通 OHLC 图表：





带卖出价和买入价的 OHLC 图表：











