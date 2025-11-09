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OHLC Candles with Ask and Bid - индикатор для MetaTrader 5
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Это свечной график, который соединяет максимум свечи с ценой спроса, если она в данный момент выше текущего максимума. Утверждается, что цена предложения всегда равна цене закрытия, но она также включается в логику в любом случае, так что минимум свечи соединяется с ценой предложения, если она когда-либо ниже.
Цена спроса всегда выше цены предложения, поэтому имеет смысл соединить свечи с ценой спроса и предложения таким образом, и это не оставляет скрытыми цены и спреды. Линия ask всегда может быть активирована на графике, но цены ask более ощутимы, если их видеть таким образом.
Обычный график OHLC:
OHLC с ask и bid:
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/64697
Стандартный индикатор Bollinger Bands с добавлением функции усредненияGeometric Moving Average
MQL5-версия геометрической скользящей средней.
Записывает тики в режиме по реальным тикам и считывает их в математическом вызывая вашу стратегию с каждым тиком.OHLC Candles with extreme tick price tracking
Это свечной график OHLC, который фиксирует максимальную цену покупки и минимальную цену продажи на каждом новом баре.