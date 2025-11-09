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Индикаторы

OHLC Candles with Ask and Bid - индикатор для MetaTrader 5

Conor Mcnamara
Conor Mcnamara

Conor Mcnamara

5 (4)
I started learning C programming in 2010. From there I picked up many languages.
I'm working on several indicator projects and EA concepts.
7 продуктов 47 кодов 47 тем 1507 комментариев
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Это свечной график, который соединяет максимум свечи с ценой спроса, если она в данный момент выше текущего максимума. Утверждается, что цена предложения всегда равна цене закрытия, но она также включается в логику в любом случае, так что минимум свечи соединяется с ценой предложения, если она когда-либо ниже.

Цена спроса всегда выше цены предложения, поэтому имеет смысл соединить свечи с ценой спроса и предложения таким образом, и это не оставляет скрытыми цены и спреды. Линия ask всегда может быть активирована на графике, но цены ask более ощутимы, если их видеть таким образом.


Обычный график OHLC:

Нормальный OHLC


OHLC с ask и bid:

График OHLC, показывающий цену спроса



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/64697

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