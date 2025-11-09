Это свечной график, который соединяет максимум свечи с ценой спроса, если она в данный момент выше текущего максимума. Утверждается, что цена предложения всегда равна цене закрытия, но она также включается в логику в любом случае, так что минимум свечи соединяется с ценой предложения, если она когда-либо ниже.

Цена спроса всегда выше цены предложения, поэтому имеет смысл соединить свечи с ценой спроса и предложения таким образом, и это не оставляет скрытыми цены и спреды. Линия ask всегда может быть активирована на графике, но цены ask более ощутимы, если их видеть таким образом.





Обычный график OHLC:





OHLC с ask и bid:











