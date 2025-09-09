CodeBaseKategorien
Perfect Seconds Chart - Indikator für den MetaTrader 5

Rajesh Kumar Nait | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Der Perfect Seconds Chart-Indikator ermöglicht es Ihnen, Minuten-Kerzen von Live-Daten in Sekunden zu konvertieren

Entfernen Sie diese Code-Zeile aus OnInit und OnCalculate, falls der Indikator nicht funktioniert

if (ENUM_MQL_INFO_INTEGER(MQL_TESTER)) { return(INIT_SUCCEEDED);  }



1. Wählen Sie eine beliebige Anzahl von Sekunden, um einen Balken mit genauer Zeit zu schließen.

2. Dies ist Live OHLC Raten basierte Daten, Es funktioniert auch, wenn Ticks nicht verfügbar sind.

3. Keine externe DLL erforderlich, es funktioniert reibungslos auf VPS

4. Schneller und optimierter Code

5. Unterstützt Krypto-Paare wie BInance, Kucoin und alle anderen Börsen, bei denen Futures-Live-Charts leicht in Sekunden umgewandelt werden können.

6. Unterstützt alle Arten von Symbolen wie Gold und Forex-Paare.

7. Optionen zum Löschen von Symbolen und Kursen.




