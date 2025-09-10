거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
이 도구는 위험 비율과 손절매 수준에서 랏 크기를 계산하는 도구입니다.
차트를 클릭하여 가상 손절매를 설정하면 적용되는 위험 비율에 대한 랏 크기가 계산됩니다.
입력 섹션에서 매수 또는 매도 중 하나를 선택하여 매도 호가(매수 포지션의 경우)에서 리스크를 계산할지 또는 매도 호가(매도 포지션의 경우)에서 리스크를 계산할지 선택합니다.
당연히 더 긴 차트주기에서 스톱로스 거리가 길면 더 긴 차트주기에서 가격이 더 큰 포인트만큼 조정되므로 리스크가 커집니다.
모든 유형의 증권에서 작동해야 합니다.
랏 크기는 입력 위험 비율과 손절매 거리를 직접 계산한 것입니다. 이 수치는 계좌에서 거래 가능한 최대 랏을 고려하지 않습니다(계좌 규모 및 레버리지 기준). 거래할 수 있는 랏 사이즈의 상한선을 알고 싶으시면 최대 거래량 스크립트를 사용하시기 바랍니다.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/52429
