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Trade Volume Calculation Tool - MetaTrader 5脚本
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
这是一个根据风险百分比和止损水平计算手数的工具。
点击图表设置虚拟止损，它将根据应用的风险百分比计算手数。
在输入部分选择买入或卖出，是否打算从卖出价（买入头寸）或买入价（卖出头寸）计算风险。
很明显，在较高的时间框架上，较长的止损距离会带来更大的风险，因为在较高的时间框架上，价格会按更大的点数缩放。
它适用于所有类型的证券。
手数是输入风险百分比和止损距离的直接计算结果。该数字未考虑账户的最大可交易手数（基于账户规模和杠杆）。如果您想知道允许交易的手数上限，请使用我的最大交易量脚本。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/52429
Perfect Seconds Chart
Perfect Seconds（完美秒数）图表指标允许您将实时数据的分钟蜡烛图转换成秒数。1. 可选择任意秒数，以准确的时间收盘。2. 这是基于实时 OHLC 汇率的数据，即使没有 ticks 也能正常工作。无需外部 DLL，可在 VPS 上顺利运行 4.代码快速优化 5.支持加密货币对，如 BInance、Kucoin 和所有其他交易所的期货实时图表，可轻松转换为秒数。6. 支持所有类型的符号，如黄金和外汇货币对。删除符号和汇率的选项。Custom crosshair cursor with synchronization
同步自定义十字线指标，显示价格和（服务器/本地）时间。
Dashboard Panel for displaying information on the chart
这段代码展示了如何创建一个仪表盘，在图表上显示所有相关信息Position Risk Calculation Tool
根据手数和止损动态计算风险（百分比和金额）的指标