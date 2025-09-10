这是一个根据风险百分比和止损水平计算手数的工具。





点击图表设置虚拟止损，它将根据应用的风险百分比计算手数。





在输入部分选择买入或卖出，是否打算从卖出价（买入头寸）或买入价（卖出头寸）计算风险。





很明显，在较高的时间框架上，较长的止损距离会带来更大的风险，因为在较高的时间框架上，价格会按更大的点数缩放。





它适用于所有类型的证券。 手数是输入风险百分比和止损距离的直接计算结果。该数字未考虑账户的最大可交易手数（基于账户规模和杠杆）。如果您想知道允许交易的手数上限，请使用我的最大交易量脚本。







