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Trade Volume Calculation Tool - MetaTrader 5脚本

Conor Mcnamara
Conor Mcnamara

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5 (4)
I started learning C programming in 2010. From there I picked up many languages.
I'm working on several indicator projects and EA concepts.
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这是一个根据风险百分比和止损水平计算手数的工具。

点击图表设置虚拟止损，它将根据应用的风险百分比计算手数。

在输入部分选择买入或卖出，是否打算从卖出价（买入头寸）或买入价（卖出头寸）计算风险。

很明显，在较高的时间框架上，较长的止损距离会带来更大的风险，因为在较高的时间框架上，价格会按更大的点数缩放。

它适用于所有类型的证券。

手数是输入风险百分比和止损距离的直接计算结果。该数字未考虑账户的最大可交易手数（基于账户规模和杠杆）。如果您想知道允许交易的手数上限，请使用我的最大交易量脚本。

体积计算工具


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/52429

Perfect Seconds Chart Perfect Seconds Chart

Perfect Seconds（完美秒数）图表指标允许您将实时数据的分钟蜡烛图转换成秒数。1. 可选择任意秒数，以准确的时间收盘。2. 这是基于实时 OHLC 汇率的数据，即使没有 ticks 也能正常工作。无需外部 DLL，可在 VPS 上顺利运行 4.代码快速优化 5.支持加密货币对，如 BInance、Kucoin 和所有其他交易所的期货实时图表，可轻松转换为秒数。6. 支持所有类型的符号，如黄金和外汇货币对。删除符号和汇率的选项。

Custom crosshair cursor with synchronization Custom crosshair cursor with synchronization

同步自定义十字线指标，显示价格和（服务器/本地）时间。

Dashboard Panel for displaying information on the chart Dashboard Panel for displaying information on the chart

这段代码展示了如何创建一个仪表盘，在图表上显示所有相关信息

Position Risk Calculation Tool Position Risk Calculation Tool

根据手数和止损动态计算风险（百分比和金额）的指标