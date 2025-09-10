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Trade Volume Calculation Tool - индикатор для MetaTrader 5
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Это должно работать на всех типах ценных бумаг.
Размер лота - это прямой расчет процента риска на входе и расстояния до стоп-лосса. Этот показатель не учитывает максимальные торговые лоты на вашем счете (в зависимости от размера счета и кредитного плеча). Если вы хотите узнать верхний предел разрешенного вам размера лота, воспользуйтесь моим скриптом максимального торгового объема.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/52429
Complete Telegram integration for MT5. Send trading signals, screenshots, reports & alerts to Telegram channels. Includes queue system, multi-channel support & risk management.Perfect Seconds Chart
Индикатор Perfect Seconds позволяет конвертировать минутные свечи живых данных в секунды. 1. Выберите любое количество секунд для закрытия бара с точным временем. 2. Это живые данные, основанные на тарифах OHLC, он работает, даже если тики недоступны. 3. Не требует внешних DLL, работает на VPS 4. Быстрый и оптимизированный код 5. Поддерживает криптовалютные пары, такие как BInance, Kucoin и все другие биржи, где живой график фьючерсов может быть легко преобразован в секунды. 6. Поддержка всех типов символов, таких как золото и пары Forex. 7. Возможность удаления символов и курсов.
Этот код показывает, как можно создать приборную панель для отображения всей необходимой информации на графикеPosition Risk Calculation Tool
Индикатор, который динамически рассчитывает риск (в процентах и деньгах) на основе размера лота и стоп-лосса