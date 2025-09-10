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Индикаторы

Trade Volume Calculation Tool - индикатор для MetaTrader 5

Conor Mcnamara
Conor Mcnamara

Conor Mcnamara

5 (4)
I started learning C programming in 2010. From there I picked up many languages.
I'm working on several indicator projects and EA concepts.
7 продуктов 47 кодов 47 тем 1507 комментариев
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(7)
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Это инструмент для расчета размера лота на основе процента риска и уровня стоп-лосса.

Нажмите на график, чтобы установить виртуальный стоп-лосс, и он рассчитает размер лота для примененного процента риска.

В разделе ввода выберите либо покупку, либо продажу, если вы хотите рассчитать риск от ask (для позиций на покупку) или от bid (для позиций на продажу).

Очевидно, что при большом расстоянии стоп-лосса на старших таймфреймах риск будет больше, так как на старших таймфреймах цена масштабируется на большее количество пунктов.

Это должно работать на всех типах ценных бумаг.

Размер лота - это прямой расчет процента риска на входе и расстояния до стоп-лосса. Этот показатель не учитывает максимальные торговые лоты на вашем счете (в зависимости от размера счета и кредитного плеча). Если вы хотите узнать верхний предел разрешенного вам размера лота, воспользуйтесь моим скриптом максимального торгового объема.

Инструмент для расчета объема


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/52429

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