Trade Volume Calculation Tool - indicatore per MetaTrader 5
- 58
-
Dovrebbe funzionare su tutti i tipi di titoli.
La dimensione del lotto è un calcolo diretto della percentuale di rischio in ingresso e della distanza di stop loss. La cifra non tiene conto dei lotti massimi negoziabili sul conto (in base alle dimensioni del conto e alla leva finanziaria). Per conoscere il limite massimo di lotti che è possibile negoziare, è necessario utilizzare il mio script sul volume massimo di scambi.
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/52429
