Si tratta di uno strumento per calcolare la dimensione del lotto a partire da una percentuale di rischio e da un livello di stop loss.

Cliccando sul grafico si imposta uno stop loss virtuale e si calcola la dimensione del lotto per la percentuale di rischio applicata.

Nella sezione di input, scegliete se acquistare o vendere, se intendete calcolare il rischio a partire dall'ask (per le posizioni di acquisto) o dal bid (per le posizioni di vendita).

Ovviamente, una lunga distanza di stop loss su timeframe più alti comporta un rischio maggiore, poiché il prezzo viene scalato di un numero maggiore di punti su timeframe più alti.

Dovrebbe funzionare su tutti i tipi di titoli.

La dimensione del lotto è un calcolo diretto della percentuale di rischio in ingresso e della distanza di stop loss. La cifra non tiene conto dei lotti massimi negoziabili sul conto (in base alle dimensioni del conto e alla leva finanziaria). Per conoscere il limite massimo di lotti che è possibile negoziare, è necessario utilizzare il mio script sul volume massimo di scambi.