Nützlich für Charts mit mehreren Zeitrahmen, um die interessante Kerze zu finden.

Konvertiert optional die Serverzeit in die lokale Zeit, die als Tooltip angezeigt wird.

Drücken Sie die [Strg]- oder [Shift]-Taste, während Sie die Maus auf einem Chart bewegen, um den benutzerdefinierten Fadenkreuz-Cursor neu zu positionieren.

Drücken Sie [Esc], um den benutzerdefinierten Fadenkreuz-Cursor auszublenden/anzuzeigen.

Letzte Aktualisierung (2024-11-20)

Der Status des benutzerdefinierten Fadenkreuzes wird beim Start/Neustart des Indikators beibehalten.





Parameter des Anzeigers:

Ortszeit anzeigen

Anzeige der Ortszeit als Tooltip

Anzeige der Ortszeit als Tooltip Cursor-Farbe

Farbe des Fadenkreuz-Cursors

Farbe des Fadenkreuz-Cursors Cursorname

derselbe Cursorname wird über eine globale Terminalvariable synchronisiert.

Viel Spaß.