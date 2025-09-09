und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Custom crosshair cursor with synchronization - Indikator für den MetaTrader 5
Nützlich für Charts mit mehreren Zeitrahmen, um die interessante Kerze zu finden.
Konvertiert optional die Serverzeit in die lokale Zeit, die als Tooltip angezeigt wird.
Drücken Sie die [Strg]- oder [Shift]-Taste, während Sie die Maus auf einem Chart bewegen, um den benutzerdefinierten Fadenkreuz-Cursor neu zu positionieren.
Drücken Sie [Esc], um den benutzerdefinierten Fadenkreuz-Cursor auszublenden/anzuzeigen.
Letzte Aktualisierung (2024-11-20)
Der Status des benutzerdefinierten Fadenkreuzes wird beim Start/Neustart des Indikators beibehalten.
Parameter des Anzeigers:
- Ortszeit anzeigen
Anzeige der Ortszeit als Tooltip
- Cursor-Farbe
Farbe des Fadenkreuz-Cursors
- Cursorname
derselbe Cursorname wird über eine globale Terminalvariable synchronisiert.
Viel Spaß.
