Custom crosshair cursor with synchronization - Indikator für den MetaTrader 5

Nützlich für Charts mit mehreren Zeitrahmen, um die interessante Kerze zu finden.
Konvertiert optional die Serverzeit in die lokale Zeit, die als Tooltip angezeigt wird.

Drücken Sie die [Strg]- oder [Shift]-Taste, während Sie die Maus auf einem Chart bewegen, um den benutzerdefinierten Fadenkreuz-Cursor neu zu positionieren.

Drücken Sie [Esc], um den benutzerdefinierten Fadenkreuz-Cursor auszublenden/anzuzeigen.

Letzte Aktualisierung (2024-11-20)

Der Status des benutzerdefinierten Fadenkreuzes wird beim Start/Neustart des Indikators beibehalten.


Parameter des Anzeigers:

  • Ortszeit anzeigen
    Anzeige der Ortszeit als Tooltip
  • Cursor-Farbe
    Farbe des Fadenkreuz-Cursors
  • Cursorname
    derselbe Cursorname wird über eine globale Terminalvariable synchronisiert.

Viel Spaß.

TimeServerDaylightSavings TimeServerDaylightSavings

Zeitbezogene Funktionen zur empirischen Erkennung von Serverzeitzone und Sommerzeit (DST) aus der Historie der Angebote

Simplest Logger class for MetaTrader 5 Simplest Logger class for MetaTrader 5

Die einfachste Klasse für die Protokollierung in MetaTrader 5 mit Unterstützung für Ebenen, Nachrichtenformat, Ein- und Ausschlussfilter für Teilstrings.

Perfect Seconds Chart Perfect Seconds Chart

Der Perfect Seconds Chart-Indikator ermöglicht es Ihnen, Minuten-Kerzen von Live-Daten in Sekunden umzurechnen. 1. Wählen Sie eine beliebige Anzahl von Sekunden, um einen Balken mit genauer Zeit zu schließen. 2. Es handelt sich um Live OHLC Kursdaten, die auch dann funktionieren, wenn keine Ticks verfügbar sind. 3. Keine externe DLL erforderlich, es funktioniert reibungslos auf VPS 4. Schneller und optimierter Code 5. Unterstützt Krypto-Paare wie BInance, Kucoin und alle anderen Börsen, wo Futures Live-Chart kann in Sekunden leicht umgewandelt werden. 6. Unterstützt alle Arten von Symbolen wie Gold und Forex-Paare. 7. Optionen zum Löschen von Symbolen und Kursen.

Trade Volume Calculation Tool Trade Volume Calculation Tool

Dieses Tool berechnet die akzeptable Losgröße auf der Grundlage einer Stop-Loss-Distanz und eines Risikoprozentsatzes