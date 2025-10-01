Dies ist eine Skriptversion davon: https://www.mql5.com/de/code/51877

Dialoge werden in Skripten eigentlich nicht verwendet, aber es wurde ein kleines grafisches Informationsfeld erstellt, um die maximal zulässige Losgröße anzuzeigen. Die maximale Losgröße basiert auf Ihrer Kontogröße und dem Leverage, das aus der freien Marge berechnet wird. Manche möchten vielleicht keinen Expert Advisor laden, um die Informationen abzurufen, wenn sie über ein Skript abgerufen werden können.











