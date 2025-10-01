und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Max trade volume checker for your trading account (Script version)
Dies ist eine Skriptversion davon: https://www.mql5.com/de/code/51877
Dialoge werden in Skripten eigentlich nicht verwendet, aber es wurde ein kleines grafisches Informationsfeld erstellt, um die maximal zulässige Losgröße anzuzeigen. Die maximale Losgröße basiert auf Ihrer Kontogröße und dem Leverage, das aus der freien Marge berechnet wird. Manche möchten vielleicht keinen Expert Advisor laden, um die Informationen abzurufen, wenn sie über ein Skript abgerufen werden können.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/51957
