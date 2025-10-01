Questa è una versione di script: https://www.mql5.com/it/code/51877

Le finestre di dialogo non sono molto utilizzate negli script, ma è stato creato un piccolo pannello grafico di informazioni per visualizzare la dimensione massima del lotto consentita. La dimensione massima del lotto si basa sulla dimensione del conto e sulla leva finanziaria, calcolata a partire dal margine libero. Alcuni potrebbero non voler caricare un expert advisor per ottenere le informazioni se queste possono essere ottenute tramite uno script.











