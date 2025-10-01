CodeBaseSezioni
Max trade volume checker for your trading account (Script version) - script per MetaTrader 5

Questa è una versione di script: https://www.mql5.com/it/code/51877

Le finestre di dialogo non sono molto utilizzate negli script, ma è stato creato un piccolo pannello grafico di informazioni per visualizzare la dimensione massima del lotto consentita. La dimensione massima del lotto si basa sulla dimensione del conto e sulla leva finanziaria, calcolata a partire dal margine libero. Alcuni potrebbero non voler caricare un expert advisor per ottenere le informazioni se queste possono essere ottenute tramite uno script.




Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/51957

