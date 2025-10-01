거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Facebook에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
Max trade volume checker for your trading account (Script version) - MetaTrader 5용 스크립트
- 조회수:
- 6
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
다음은 스크립트 버전입니다: https://www.mql5.com/ko/code/51877
스크립트에서는 대화 상자가 실제로 사용되지는 않지만 허용되는 최대 랏 크기를 표시하기 위해 작은 그래픽 정보 패널이 만들어졌습니다. 최대 랏 크기는 계좌 규모와 레버리지를 기준으로 하며, 이는 여유 마진에서 계산됩니다. 스크립트를 통해 정보를 가져올 수 있는 경우 전문 어드바이저를 불러오는 것을 원하지 않는 분도 있을 수 있습니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/51957
Simple_Grid
Simple_Grid는 가장 단순한 "그리드" EA입니다.VGridLine_Intraday X4
4시간 단위의 세로형 시간 그리드.
Volatility Step Channel
A channel which calculates local highs and local lows with volatility-adjusted linesXML parser
A library for parsing of XML documents. Pure MQL5, it doesn't uses any external libraries.