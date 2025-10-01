다음은 스크립트 버전입니다: https://www.mql5.com/ko/code/51877

스크립트에서는 대화 상자가 실제로 사용되지는 않지만 허용되는 최대 랏 크기를 표시하기 위해 작은 그래픽 정보 패널이 만들어졌습니다. 최대 랏 크기는 계좌 규모와 레버리지를 기준으로 하며, 이는 여유 마진에서 계산됩니다. 스크립트를 통해 정보를 가져올 수 있는 경우 전문 어드바이저를 불러오는 것을 원하지 않는 분도 있을 수 있습니다.











