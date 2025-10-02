und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
BuySell + SL + TP - Skript für den MetaTrader 5
Skript zum Eröffnen einer Kauf- und Verkaufsposition zum aktuellen Kurs im MT5-Fenster mit einem festgelegten Stop-Loss (in Pips) und Take-Profit (in Pips), die bei der Ordererteilung automatisch gesetzt werden.
Bei der ersten Ausführung des Skripts verwendet das Skript die Werte für Lot, Take Profit und Stop Loss auf der Grundlage der im Skript angegebenen Werte. Sie können dann über die globalen Variableneinstellungen im MT5-Menü geändert werden.
