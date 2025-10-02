CodeBaseKategorien
Skripte

BuySell + SL + TP - Skript für den MetaTrader 5

Skript zum Eröffnen einer Kauf- und Verkaufsposition zum aktuellen Kurs im MT5-Fenster mit einem festgelegten Stop-Loss (in Pips) und Take-Profit (in Pips), die bei der Ordererteilung automatisch gesetzt werden.

das Skript auf der Karte anbringen


Das Skript zeigt bei der Ausführung des Skripts keine Dialogfenster an, so dass das Skript den aktuellen Preis, der angezeigt wird, erfassen kann.

Bei der ersten Ausführung des Skripts verwendet das Skript die Werte für Lot, Take Profit und Stop Loss auf der Grundlage der im Skript angegebenen Werte. Sie können dann über die globalen Variableneinstellungen im MT5-Menü geändert werden.

Einstellung der globalen Variablen auf MT5


