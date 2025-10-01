Simple_Grid ist der einfachste "Gitter"-Expert Advisor. Dieser Expert Advisor setzt ein Raster aus schwebenden Aufträgen (entwedernur Stop- odernur Limit-Aufträge) in beide Richtungen vom aktuellen Kurs in einem in den Eingabeparametern festgelegten Abstand. Der Expert Advisor hat keinen Stop Loss. In der Zeit ab 23:30 Uhrwerden alle nicht "aktivierten" Pending Ordersgelöscht, und erst nach 4:00 Uhr wirdein neues Raster von Pending Orders gesetzt.

In den Eingabeparametern des Expert Advisors gibt es eine Einstellungsmöglichkeit:

Schritt des Rasters der ausstehenden Aufträge Abstand zwischen dem aktuellen Kurs und der ersten Rasterorder Anzahl der Orders in einer Richtung Auswahl der Art der Pending Orders (entweder nur Stop Orders oder nur Limit Orders ). Größe des erwarteten Gewinns (Take Profit) Feste Losgröße Magische Zahl des Expert Advisors

ACHTUNG!!! Dieser Expert Advisorist nicht dafür gedacht, auf einem echten Konto zu handeln und Gewinne zu erzielen!!!! Der Expert Advisor wurde von mir während des Studiums der Programmiersprache MQL5 geschrieben, jetzt ist er ein wenig stilisiert (unnötige Kommentare wurden entfernt) und ist nur für die Platzierung in CodeBase bestimmt.