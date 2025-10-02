Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Simplest CSV file writer - Skript für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 10
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Verwenden Sie diese einfachste Klasse, um eine CSV-Datei ohne Vorbereitungen und Typen-Casting-Deklarationen zu schreiben.
Nachfolgend finden Sie das kürzeste Anwendungsbeispiel.
string Filename = "filename_writer.csv"; CDKSimplestCSVWriter CSVFile; // Klassenobjekt erstellen // Erste Zeile hinzufügen und Werte nach Spaltennamen setzen CSVFile.AddRow(); CSVFile.SetLastRowValue("Time", TimeToString(TimeCurrent(), TIME_DATE|TIME_MINUTES)); CSVFile.SetLastRowValue("Open", DoubleToString(SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_BID), _Digits)); CSVFile.SetLastRowValue("Close", DoubleToString(SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_ASK), _Digits)); // Hinzufügen der zweiten Zeile unter Verwendung des zurückgegebenen Zeilenindex und SetValue by name uint r = CSVFile.AddRow(); CSVFile.SetValue(r, "Time", TimeToString(TimeCurrent() + 60, TIME_DATE|TIME_MINUTES)); CSVFile.SetValue(r, "Open", DoubleToString(SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_BID), _Digits)); CSVFile.SetValue(r, "Close", DoubleToString(SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_ASK), _Digits)); // Demonstration von SetValue nach Spaltenindex (Index 0..n-1). Hier setzen wir die erste Spalte der ersten Zeile auf einen benutzerdefinierten Wert if (CSVFile.RowCount() > 0 && CSVFile.ColumnCount() > 0) CSVFile.SetValue(0, 0, "CUSTOM_TIME"); // CSV in eine Datei schreiben. Übergeben Sie FILE_ANSI, um eine ANSI-kodierte Datei zu schreiben, falls gewünscht. if (CSVFile.WriteCSV(Filename, true, ";", FILE_ANSI)) { PrintFormat("Successfully wrote %d rows with %d columns to: %s", CSVFile.RowCount(), CSVFile.ColumnCount(), Filename); } else { PrintFormat("Error writing CSV file: %s", Filename); } // Optional: Speicher löschen CSVFile.Clear();
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/63261
Max trade volume checker for your trading account (Script version)
Ein Skript, das bei der Ausführung die maximal zulässige Losgröße für den Vermögenswert anzeigt.Einfaches_Gitter
Simple_Grid ist das einfachste "Grid" EA.
BuySell + SL + TP
Skript zur Eröffnung einer Kaufposition zum aktuellen Preis im MT5-Fenster mit einem festgelegten Stop-Loss (in Pips) und Take-Profit (in Pips)Accelerator Oszillator (AC)
Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.