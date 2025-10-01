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Max trade volume checker for your trading account (Script version) - скрипт для MetaTrader 5

Conor Mcnamara
Conor Mcnamara

Conor Mcnamara

5 (4)
I started learning C programming in 2010. From there I picked up many languages.
I'm working on several indicator projects and EA concepts.
7 продуктов 47 кодов 47 тем 1507 комментариев
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Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Это версия скрипта: https://www.mql5.com/ru/code/51877.

Диалоги в скриптах не используются, но для отображения максимально допустимого размера лота была создана небольшая графическая панель информации. Максимальный размер лота зависит от размера вашего счета и кредитного плеча, которое рассчитывается на основе свободной маржи. Некоторые могут не захотеть загружать советник для получения этой информации, если ее можно получить с помощью скрипта.




Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/51957

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