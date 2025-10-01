Это версия скрипта: https://www.mql5.com/ru/code/51877.

Диалоги в скриптах не используются, но для отображения максимально допустимого размера лота была создана небольшая графическая панель информации. Максимальный размер лота зависит от размера вашего счета и кредитного плеча, которое рассчитывается на основе свободной маржи. Некоторые могут не захотеть загружать советник для получения этой информации, если ее можно получить с помощью скрипта.











