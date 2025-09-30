und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Fair Value Gap (FVG) Indicator - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 45
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Fair Value Gap (FVG) bezeichnet im Handel eine Preisineffizienz oder ein Ungleichgewicht, das auftritt, wenn zwischen den Eröffnungs-, Hoch-, Tief- und Schlusskursen von drei aufeinander folgenden Kerzen eine erhebliche Lücke besteht. Sie tritt in der Regel auf, wenn sich die Spanne einer Kerze nicht vollständig mit der vorherigen und der nachfolgenden Kerze überschneidet, so dass eine "Lücke" im Kursverlauf entsteht.
Händler betrachten diese Lücke als einen potenziellen Bereich, in den der Kurs zurückkehren könnte, um das Ungleichgewicht auszugleichen, bevor er in seine ursprüngliche Richtung weitergeht. Dieses Konzept wird in verschiedenen Handelsstrategien verwendet, um potenzielle Einstiegs- oder Ausstiegspunkte auf der Grundlage von Marktineffizienzen zu identifizieren.
Wenn Sie einen maßgeschneiderten Auto-Bot für sich selbst erstellen möchten, zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/51977
Quantensystem - Verwendet Quantenzustände und Wahrscheinlichkeiten, um Entscheidungen zu treffen.Engulfing Indicator
Dies ist ein Indikator, der dabei hilft, Engulfing-Kerzenmuster zu erkennen.
Simple_Grid ist das einfachste "Grid" EA.Max trade volume checker for your trading account (Script version)
Ein Skript, das bei der Ausführung die maximal zulässige Losgröße für den Vermögenswert anzeigt.