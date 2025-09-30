Fair Value Gap (FVG) bezeichnet im Handel eine Preisineffizienz oder ein Ungleichgewicht, das auftritt, wenn zwischen den Eröffnungs-, Hoch-, Tief- und Schlusskursen von drei aufeinander folgenden Kerzen eine erhebliche Lücke besteht. Sie tritt in der Regel auf, wenn sich die Spanne einer Kerze nicht vollständig mit der vorherigen und der nachfolgenden Kerze überschneidet, so dass eine "Lücke" im Kursverlauf entsteht.

Händler betrachten diese Lücke als einen potenziellen Bereich, in den der Kurs zurückkehren könnte, um das Ungleichgewicht auszugleichen, bevor er in seine ursprüngliche Richtung weitergeht. Dieses Konzept wird in verschiedenen Handelsstrategien verwendet, um potenzielle Einstiegs- oder Ausstiegspunkte auf der Grundlage von Marktineffizienzen zu identifizieren.

