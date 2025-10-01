这是脚本版本： https://www.mql5.com/zh/code/51877

脚本中并不真正使用对话框，但创建了一个小的图形信息面板来显示允许的最大手数。最大手数基于账户大小和杠杆率，由自由保证金计算得出。如果可以通过脚本获取信息，有些人可能不想加载专家顾问来获取信息。











