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Max trade volume checker for your trading account (Script version) - MetaTrader 5脚本
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
这是脚本版本： https://www.mql5.com/zh/code/51877
脚本中并不真正使用对话框，但创建了一个小的图形信息面板来显示允许的最大手数。最大手数基于账户大小和杠杆率，由自由保证金计算得出。如果可以通过脚本获取信息，有些人可能不想加载专家顾问来获取信息。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/51957
简单网格
Simple_Grid 是最简单的 "网格 "EA。Fair Value Gap (FVG) Indicator
公平价值缺口 (FVG) 指标可识别买入和卖出压力失衡时出现的价格缺口。它能突出显示价格有可能回归以填补缺口的区域，从而根据市场低效情况提供潜在的交易切入点。
Simplest CSV file writer
提供写入 CSV 文件的最简单类BuySell + SL + TP
脚本在 MT5 窗口中以当前价格建立买入仓位，并指定止损（以点为单位）和止盈（以点为单位）。