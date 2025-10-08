und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Custom Bid Ask lines - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 17
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dieser Indikator hilft bei der Visualisierung von Geld- und Briefkursen und erleichtert so die Entscheidung über Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten.
Es wird eine benutzerdefinierte Geld- und Brief-Linie erstellt, die beschriftet und visuell klar ist. Wenn die Linien nicht beschriftet sind, kann man sie leicht verwechseln, so dass sie leichter zu erkennen sind.
Ein Kaufauftrag wird sofort ausgeführt, wenn er den aktuellen Briefkurs erreicht.
Ein Verkaufsauftrag wird sofort ausgeführt, wenn er den aktuellen Geldkurs erreicht.
Es ist hilfreich, wenn Sie die Geldkurslinie deutlich sehen, wenn Sie eine Kaufposition platzieren möchten, da Sie den Markt lieber in der Nähe des Tiefpunkts der Kerze kaufen möchten und nicht in der Nähe des Hochpunkts. Eine deutlich gekennzeichnete Bid-Linie hilft Ihnen auch, den Markt in der Nähe des Kerzenhochs und nicht in der Nähe des Tiefs zu verkaufen.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/51374
Der WaveTrend-Indikator (WT) ist ein leistungsfähiges technisches Analysewerkzeug, mit dem sich die Trendrichtung und potenzielle Umkehrpunkte ermitteln lassen. Er stellt zwei Linien, WT1 und WT2 , in einem separaten Fenster dar, die auf der Grundlage von Kursmomentum und geglätteten Durchschnitten berechnet werden.Renko_Teilfenster_ATRTrend
Eine Kombination aus vielen bekannten Indikatoren
Dies ist ein Hilfswerkzeug für Take-Profit und Stop-Loss, das Ihnen helfen kann, Stop-Loss und dynamischen Take-Profit festzulegen. AktualisiertAccelerator Oszillator (AC)
Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.