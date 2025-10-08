Dieser Indikator hilft bei der Visualisierung von Geld- und Briefkursen und erleichtert so die Entscheidung über Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten.



Es wird eine benutzerdefinierte Geld- und Brief-Linie erstellt, die beschriftet und visuell klar ist. Wenn die Linien nicht beschriftet sind, kann man sie leicht verwechseln, so dass sie leichter zu erkennen sind.

Ein Kaufauftrag wird sofort ausgeführt, wenn er den aktuellen Briefkurs erreicht.

Ein Verkaufsauftrag wird sofort ausgeführt, wenn er den aktuellen Geldkurs erreicht.

Es ist hilfreich, wenn Sie die Geldkurslinie deutlich sehen, wenn Sie eine Kaufposition platzieren möchten, da Sie den Markt lieber in der Nähe des Tiefpunkts der Kerze kaufen möchten und nicht in der Nähe des Hochpunkts. Eine deutlich gekennzeichnete Bid-Linie hilft Ihnen auch, den Markt in der Nähe des Kerzenhochs und nicht in der Nähe des Tiefs zu verkaufen.



