Werkzeug zum Schließen der Position mit Unterstützung - Experte für den MetaTrader 5
Zwei Parameter;
Der erste legt den Stop-Loss-Betrag fest, der negativ sein muss. Er funktioniert nicht ohne Eingabe.
Der zweite ist der Take-Profit-Multiplikator, der auf dem Stop-Loss-Wert basiert.
Das Tool hat einen Nachteil: Es erkennt keine schwebenden Aufträge.
Es hat den Vorteil, dass ein gesetzter Stop-Loss standardmäßig auf einen Auftrag angewendet wird, für den das Tool nicht benötigt wird, so dass es für die Benutzer bequem ist, sowohl langfristige als auch kurzfristige Aufträge zu halten.
Es gibt zwei Möglichkeiten für den Stop-Loss: Zum einen kann ein Stop-Loss für einen der Aufträge gesetzt werden, um die Schließung der Position zu steuern.
Die zweite Möglichkeit besteht darin, die Position mit einem Vielfachen der Eingabe zu schließen.
Dieses Tool wurde entwickelt, um den Stop-Loss streng zu begrenzen, insbesondere für Personen, die häufig mit Stop-Loss handeln. Wenn Sie oft willkürlich Stop-Loss setzen, können Sie es nutzen, um sich selbst zu disziplinieren.
