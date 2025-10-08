이 표시기는 매수호가와 매도호가를 시각화하여 거래 진입과 청산을 쉽게 결정할 수 있도록 도와줍니다.



레이블이 지정되고 시각적으로 명확하게 표시되는 사용자 지정 매수호가와 매도호가가 생성됩니다. 레이블이 없는 경우 라인을 혼동하기 쉬우므로 레이블이 있으면 라인을 더 쉽게 볼 수 있습니다.

매수 주문은 현재 매도 호가에 도달하면 즉시 체결됩니다.

매도 주문은 현재 매도 호가에 도달하면 즉시 체결됩니다.

매수 포지션을 취하고 싶을 때 캔들 고점 근처가 아닌 저점 근처에서 매수하고 싶을 때 매도호가선을 명확하게 볼 수 있으면 도움이 됩니다. 매수호가선이 명확하게 표시되어 있으면 캔들 저점 근처가 아닌 고점 근처에서 매도하는 데에도 도움이 됩니다.



