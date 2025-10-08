CodeBaseSezioni
Custom Bid Ask lines - indicatore per MetaTrader 5

Conor Mcnamara
Pubblicato:
Scarica come ZIP, Come scaricare il codice da MetaEditor
Questo indicatore aiuta a visualizzare i prezzi bid e ask, facilitando le decisioni di entrata e uscita dal mercato.

Viene creata una linea bid e ask personalizzata, etichettata e visivamente chiara. Può essere facile confondere le linee se non hanno un'etichetta, quindi questo renderà le linee più facili da vedere.

Un ordine di acquisto verrà eseguito immediatamente quando raggiungerà il prezzo ask corrente.

Un ordine di vendita viene eseguito immediatamente quando raggiunge il prezzo di offerta corrente.

È utile vedere chiaramente la linea di domanda quando si vuole piazzare una posizione di acquisto, perché si preferisce comprare il mercato vicino al minimo della candela e non vicino al massimo. Una linea bid chiaramente etichettata vi aiuterà anche a vendere il mercato vicino al massimo della candela invece che al minimo.

Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/51374

