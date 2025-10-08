Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Custom Bid Ask lines - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 17
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Questo indicatore aiuta a visualizzare i prezzi bid e ask, facilitando le decisioni di entrata e uscita dal mercato.
Viene creata una linea bid e ask personalizzata, etichettata e visivamente chiara. Può essere facile confondere le linee se non hanno un'etichetta, quindi questo renderà le linee più facili da vedere.
Un ordine di acquisto verrà eseguito immediatamente quando raggiungerà il prezzo ask corrente.
Un ordine di vendita viene eseguito immediatamente quando raggiunge il prezzo di offerta corrente.
È utile vedere chiaramente la linea di domanda quando si vuole piazzare una posizione di acquisto, perché si preferisce comprare il mercato vicino al minimo della candela e non vicino al massimo. Una linea bid chiaramente etichettata vi aiuterà anche a vendere il mercato vicino al massimo della candela invece che al minimo.
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/51374
Un semplice script per rimuovere tutti gli oggetti grafici dal grafico di un'attività finanziaria.TrendLineAlert
L'indicatore visualizza una linea di tendenza inclinata, che viene utilizzata per impostare il livello di attivazione del segnale.
Si tratta di uno strumento ausiliario per il take profit e lo stop loss, che può aiutare l'utente a stringere lo stop loss e lo stop profit dinamico. AggiornatoIncEROnArray
La classe CEROnArray è progettata per calcolare il rapporto di efficienza (ER) utilizzato nella media mobile adattiva (AMA). Viene inoltre fornito un esempio di utilizzo della classe CEROnArray.