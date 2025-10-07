Dieses Skript speichert alle im Diagramm verfügbaren OHLCV-Daten in einer CSV-Datei.

Der WaveTrend-Indikator (WT) ist ein leistungsfähiges technisches Analysewerkzeug, mit dem sich die Trendrichtung und potenzielle Umkehrpunkte ermitteln lassen. Er stellt zwei Linien, WT1 und WT2 , in einem separaten Fenster dar, die auf der Grundlage von Kursmomentum und geglätteten Durchschnitten berechnet werden.

Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.