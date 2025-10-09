



Wesentliche Merkmale

Vier einzigartige Preis-Aktions-Strategien: Wählen Sie Ihre Kernlogik aus HFT Tick Momentum, Candlestick Engulfing Patterns, RSI Reversals oder einem klassischen EMA Crossover.

Flexible Einstiegsmethoden: Führen Sie Trades sofort mit Market Orders aus oder planen Sie Ihren Einstieg präzise mit Stop- und Limit-Orders.

Fortgeschrittenes Martingale-System: Gehen Sie mit drei verschiedenen Martingale-Typen über den klassischen Ansatz hinaus: Klassischer Multiplikator, Multiplikator mit Summe und Summe mit Initial.

Dynamische Losgröße: Wählen Sie eine feste Losgröße oder lassen Sie den EA automatisch Positionsgrößen auf der Grundlage eines Prozentsatzes Ihres Kontostands und des Stop-Loss berechnen.

Umfassendes Handelsmanagement: Setzen Sie Stop-Loss in Punkten. Definieren Sie Ihr Ziel mit einem Risiko:Rendite-Verhältnis. Neu in v1.10: Ein leistungsstarker Trailing-Stop , der in Punkten oder Geld funktioniert .

Risikomanagement auf institutionellem Niveau: Legen Sie ein tägliches Gewinnziel fest , um Gewinne automatisch zu sichern. Schützen Sie Ihr Kapital mit einem täglichen Drawdown-Limit (fester Betrag oder Prozentsatz). Passen Sie die Risikoberechnungszeiträume basierend auf der Serverzeit oder einem benutzerdefinierten UTC-Fenster an.

Volle Zeit- und Session-Kontrolle: Definieren Sie genaue Handelszeiten für jeden Tag der Woche. Schließen Sie auf Wunsch automatisch alle Trades am Ende einer Session.

Eingebauter Trade Cooldown: Verhindern Sie übermäßigen Handel, indem Sie eine Mindestzeit zwischen einem geschlossenen Handel und dem nächsten Einstieg festlegen.

Intelligente Margin-Prüfungen: Der EA prüft immer, ob eine ausreichende Margin vorhanden ist, bevor ein Handel platziert wird, um Ihr Konto vor Fehlern zu schützen.

Detaillierte Erklärungen zu den Funktionen

Handelsstrategien

Passen Sie die Logik des EAs an Ihre Marktmeinung an.

HFT-Tick-Momentum: Für Hochfrequenz-Scalper analysiert diese Strategie Tick-by-Tick-Daten, um kurzfristige Momentum-Ausbrüche zu erfassen.

Candlestick Engulfing: Ein leistungsfähiges Preisaktionsmuster, das potenzielle Trendumkehrungen beim Abschluss eines neuen Balkens identifiziert.

RSI-Umkehrung: Handelt auf der Grundlage klassischer RSI-Signale, wenn der Indikator aus überkauften oder überverkauften Bereichen zurückkehrt.

EMA-Überkreuzung: Eine robuste Trendfolgestrategie, die Trades auslöst, wenn der Kurs über einem bestimmten Exponential Moving Average schließt.

Dual-Mode Trailing Stop

Sichern Sie Ihre Gewinne dynamisch ab, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten entwickelt.

Trailing in Punkten: Sichern Sie Ihre Gewinne, indem Sie den Stop-Loss in einem festen Punktabstand zum aktuellen Kurs nachziehen. Perfekt für volatile Märkte.

Trailing in Geld: Sichern Sie sich einen bestimmten Geldbetrag. Der Stop-Loss wird nachgezogen, um einen bestimmten Geldbetrag zu sichern, unabhängig von der Entfernung in Punkten.

Täglicher Risikoschutz

Handeln Sie mit ruhigem Gewissen. Der EA verfolgt die Performance Ihres Kontos vom Beginn eines jeden Handelstages an. Wenn das tägliche Gewinnziel oder der maximale Drawdown erreicht wird, schließtder EA alle offenen Positionen und stoppt den Handel bis zum nächsten Tag, um Ihr Kapital und Ihre Gewinne zu sichern.

Für wen ist dieser EA geeignet?

Händler, die verschiedene Preisaktionsstrategien automatisieren möchten.

Benutzer, die ein hohes Maß an Individualisierung über das Risikomanagement benötigen.

Händler, die Martingale-Strategien anwenden oder sicher damit experimentieren möchten.

Systematische Trader, die innerhalb bestimmter Marktphasen handeln.

Vollständig anpassbare Eingaben

Alle Einstellungen sind für eine einfache Konfiguration klar gruppiert und beschriftet:

Kern-Handelsstrategie Indikator-Einstellungen Losgröße & Martingal Handelsmanagement Zeit & Session Management Tägliches Risikomanagement EA-Identifikation (Magische Zahl)

Empfehlungen