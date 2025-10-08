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该指标有助于直观显示买入价和卖出价，从而更容易决定交易的进场和出场。
创建的自定义买入价和卖出价线带有标签，视觉清晰。如果买入线和卖出线没有标签，就很容易混淆，因此这将使买入线和卖出线更容易看清。
当买入价达到当前卖出价时，买入订单将立即执行。
卖出订单到达当前买入价时将立即执行。
当您想建立买入头寸时，清楚地看到卖出价线会很有帮助，因为您更希望在蜡烛图的低点附近买入市场，而不是在高点附近。标示清晰的买入线也有助于您在蜡烛图的高点附近而不是低点附近卖出市场。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/51374
WaveTrend
波浪趋势指标（WT）是一种功能强大的技术分析工具，用于识别趋势方向和潜在的反转点。它在一个单独的窗口中绘制两条线，即 WT1 和 WT2，这两条线是根据价格动量和平滑均线计算得出的。Renkoo_Subwindow_ATRTrend
许多已知指标的组合
Martingale Pulse EA
SPLpulse 的 MP 是专为现代交易者设计的一款复杂且功能强大的智能交易系统。无论您是剥头皮交易者、趋势跟踪者还是反转交易者，SPLpulse 的 MP 都能将多种交易策略与机构级风险管理套件相结合，以适应您独特的交易风格。通过无与伦比的自定义和强大的自动化功能，掌控您的交易。Arbitrage Triangle EURGBP-EURUSD-GBPUSD
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