该指标有助于直观显示买入价和卖出价，从而更容易决定交易的进场和出场。



创建的自定义买入价和卖出价线带有标签，视觉清晰。如果买入线和卖出线没有标签，就很容易混淆，因此这将使买入线和卖出线更容易看清。

当买入价达到当前卖出价时，买入订单将立即执行。

卖出订单到达当前买入价时将立即执行。

当您想建立买入头寸时，清楚地看到卖出价线会很有帮助，因为您更希望在蜡烛图的低点附近买入市场，而不是在高点附近。标示清晰的买入线也有助于您在蜡烛图的高点附近而不是低点附近卖出市场。



