Этот индикатор помогает визуализировать цены спроса и предложения, облегчая принятие решений о входе и выходе из сделки.



Создается пользовательская линия спроса и предложения, которая маркируется и визуально понятна. Линии легко перепутать, если у них нет меток, поэтому с помощью этого индикатора их легче увидеть.

Ордер на покупку будет исполнен немедленно, как только он достигнет текущей цены спроса.

Ордер на продажу будет исполнен немедленно, когда он достигнет текущей цены покупки.

Полезно четко видеть линию ask, когда вы хотите разместить позицию на покупку, потому что вы предпочтете покупать рынок вблизи минимума свечи, а не вблизи максимума. Четко обозначенная линия bid также поможет вам продавать рынок вблизи максимума свечи, а не вблизи минимума.



