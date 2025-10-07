Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
WaveTrend - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 12
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wesentliche Merkmale:
- Kanallänge (n1): Standardwert 10, passt die Empfindlichkeit der Preisbewegungen an.
- Durchschnittliche Länge (n2): Standardwert 21, glättet die WT1-Linie für klarere Signale.
- Kreuzungs-Signale: Erzeugt Benachrichtigungen, wenn WT1 den WT2 kreuzt, was auf potenzielle Kauf- (Aufwärtskreuzung) oder Verkaufschancen (Abwärtskreuzung) hinweist.
Ideal für Händler, die zuverlässige Trendfolge- und Umkehrsignale für verschiedene Zeitrahmen und Währungspaare suchen.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/63475
Renko_Teilfenster_ATRTrend
Eine Kombination aus vielen bekannten IndikatorenSave OHLCV Data from Chart to CSV File
Dieses Skript speichert alle im Diagramm verfügbaren OHLCV-Daten in einer CSV-Datei.
Accumulation/Distribution
Der Accumulation/Distribution Indikator wird aus Änderung von Preis und Volumen bestimmt.Accelerator Oszillator (AC)
Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.