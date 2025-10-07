CodeBaseKategorien
Indikatoren

WaveTrend - Indikator für den MetaTrader 5

Duy Van Nguy
Ansichten:
12
Rating:
(2)
Veröffentlicht:
Wesentliche Merkmale:

  • Kanallänge (n1): Standardwert 10, passt die Empfindlichkeit der Preisbewegungen an.
  • Durchschnittliche Länge (n2): Standardwert 21, glättet die WT1-Linie für klarere Signale.
  • Kreuzungs-Signale: Erzeugt Benachrichtigungen, wenn WT1 den WT2 kreuzt, was auf potenzielle Kauf- (Aufwärtskreuzung) oder Verkaufschancen (Abwärtskreuzung) hinweist.

Ideal für Händler, die zuverlässige Trendfolge- und Umkehrsignale für verschiedene Zeitrahmen und Währungspaare suchen.



Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/63475

