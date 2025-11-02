CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Facebook!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Script

Delete all objects on chart (main window and sub window) with drag and drop - script per MetaTrader 5

Conor Mcnamara | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
6
Valutazioni:
(5)
Pubblicato:
Scarica come ZIP, Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Se ci sono oggetti che ingombrano il grafico, a volte si potrebbe voler ricominciare da capo senza dover cancellare l'intero grafico e caricarne un altro.

Per questo motivo può essere efficace trascinare uno script sul grafico per pulirlo. Come un "clear" o un "cls", ma per gli oggetti.

Dovrebbe essere collocato in MQL5/Scripts

Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/49993

Indicatore personalizzato della media mobile esponenziale (EMA) per MT5 Indicatore personalizzato della media mobile esponenziale (EMA) per MT5

Questo indicatore calcola e visualizza la media mobile esponenziale (EMA) sul grafico di MetaTrader 5. Periodo completamente personalizzabile. Consente di selezionare il prezzo applicato (Close, Open, High, Low, Median, Typical, Weighted). Utilizza la formula EMA standard, inizializzata da una SMA delle prime barre. Può essere utilizzato come strumento di analisi tecnica indipendente o integrato in sistemi di trading automatizzati per strategie di trend-following e moving average crossover.

UltraWPR UltraWPR

Questo indicatore si basa sulle letture dell'indicatore tecnico WPR (Larry Williams' Percent Range) e sull'analisi delle sue numerose linee di segnale.

BBands Stop v1 BBands Stop v1

Modification of Bollinger Bands ® trend indicator.

EQUILIBRIUM-2011 EQUILIBRIUM-2011

Multicurrency "grider" with risk control (version for Automated Trading Championship 2011 and updated version).