Delete all objects on chart (main window and sub window) with drag and drop - script per MetaTrader 5
Se ci sono oggetti che ingombrano il grafico, a volte si potrebbe voler ricominciare da capo senza dover cancellare l'intero grafico e caricarne un altro.
Per questo motivo può essere efficace trascinare uno script sul grafico per pulirlo. Come un "clear" o un "cls", ma per gli oggetti.
Dovrebbe essere collocato in MQL5/Scripts
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/49993
