차트를 어지럽히는 개체가 있는 경우 전체 차트를 삭제하고 다른 차트를 로드할 필요 없이 새로 시작하고 싶을 때가 있습니다.

즉, 차트를 정리하기 위해 스크립트를 차트로 끌어다 놓는 것이 효율적일 수 있습니다. "clear" 또는 "cls"와 비슷하지만 개체용입니다.

이 스크립트는 MQL5/Scripts에 배치해야 합니다.