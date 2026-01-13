코드베이스섹션
지표

Wickless Breakout - MetaTrader 5용 지표

Rajesh Kumar Nait | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
12
평가:
(4)
게시됨:
NoWick.mq5 (4.28 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
심지가 없는 캔들 유형이 있으면 "X" 윙딩을 표시합니다.


MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/47330

