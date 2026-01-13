거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
Wickless Breakout - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 12
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/47330
GMMA_Long_지스트그램
GMMA 길이 표시기를 히스토그램으로 변환하여 쉽게 표시할 수 있습니다.SpearmanStack_X20(스피어맨 랭크 상관관계 지표의 로프)
한 창에 20줄의 스피어맨 랭크 상관관계 지표가 표시됩니다.
Wick Engulf
심지가 촛대를 집어삼키는 패턴Adaptive VWAP Institutional
Adaptive VWAP Institutional: Multi-Asset Auto-Detection & DST-Accurate Session Resets (Forex 5PM NY Standard).