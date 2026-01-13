코드베이스섹션
지표

Wick Engulf - MetaTrader 5용 지표

Rajesh Kumar Nait
게시됨:
이전 양초의 심지로 완전히 덮인 촛대 몸체


MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/47328

