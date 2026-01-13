CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Twitter!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

Wick Engulf - indicatore per MetaTrader 5

Rajesh Kumar Nait | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
19
Valutazioni:
(5)
Pubblicato:
Scarica come ZIP Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Corpo di una candela completamente coperto dallo stoppino della candela precedente.


Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/47328

Wickless Breakout Wickless Breakout

Breakout senza fili

GMMA_Long_Gistogramma GMMA_Long_Gistogramma

Indicatore GMMA Long, convertito in istogramma per facilitare la presentazione.

Adaptive VWAP Institutional Adaptive VWAP Institutional

Adaptive VWAP Institutional: Multi-Asset Auto-Detection & DST-Accurate Session Resets (Forex 5PM NY Standard).

gpfTCPivotLimit gpfTCPivotLimit

Sistema di trading sul rimbalzo dai livelli di supporto/resistenza dell'indicatore Pivot