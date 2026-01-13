Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Twitter!
Unisciti alla nostra fan page
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Wick Engulf - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 19
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/47328
Wickless Breakout
Breakout senza filiGMMA_Long_Gistogramma
Indicatore GMMA Long, convertito in istogramma per facilitare la presentazione.
Adaptive VWAP Institutional
Adaptive VWAP Institutional: Multi-Asset Auto-Detection & DST-Accurate Session Resets (Forex 5PM NY Standard).gpfTCPivotLimit
Sistema di trading sul rimbalzo dai livelli di supporto/resistenza dell'indicatore Pivot